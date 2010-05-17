Аэропорты в Нидерландах закрылись из-за облака вулканического пепла
08:41, 17 мая 2010Мир
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В Амстердаме и Роттердаме
Два крупнейших аэропорта Нидерландов, в Амстердаме и Роттердаме, закрылись с шести утра, по крайней мере, на восемь часов из-за облака вулканического пепла, образовавшегося в результате извержения исландского вулкана, сообщает Reuters .
Остальные аэропорты страны будут работать в обычном режиме. Аэропорт Амстердама третий по величине грузовой аэропорт Европы и пятый пассажирский.
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