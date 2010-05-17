Аэропорты в Нидерландах закрылись из-за облака вулканического пепла

Два крупнейших аэропорта Нидерландов, в Амстердаме и Роттердаме, закрылись с шести утра, по крайней мере, на восемь часов из-за облака вулканического пепла, образовавшегося в результате извержения исландского вулкана, сообщает Reuters .

Остальные аэропорты страны будут работать в обычном режиме. Аэропорт Амстердама третий по величине грузовой аэропорт Европы и пятый пассажирский.

Газета.ру