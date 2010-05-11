Поляки выражают недовольство расследованием авиакатастрофы

В Польше несколько неправительственных организаций начали сбор подписей под письмом к главе польского правительства Дональду ТУСКУ с призывом создать международную комиссию экспертов для расследования причин Смоленской авиакатастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, сбор подписей начался в воскресенье, 9 мая, в Варшаве, где несколько тысяч людей собрались возле канцелярии Президента Польши, чтобы почтить память погибших месяц назад высокопоставленных должностных лиц.

Организации, инициировавшие сбор подписей, объединились в "Рух 10 апреля".

Авторы письма назвали катастрофу самолета Президента Польши Леха Качинского беспрецедентной в истории страны, требующей еще более тщательного исследования причин трагедии.

"Следствие, которое ведется, вызывает серьезные сомнения, использовала ли польская власть все возможности для тщательного выяснения причин катастрофы Ту-154. Большинство доказательств, в том числе "черные ящики", остаются в руках россиян. Польские прокуроры и следователи играют ... второстепенную роль", - говорится в письме, текстом которого владеет УНИАН.

Авторы письма также обратили внимание на то, что на месте катастрофы до сих пор можно найти личные вещи жертв трагедии и обломки самолета, назвав эту ситуацию "скандальной".

Кроме этого, отмечается в письме, нет определенности, копировали ли российские спецслужбы данные из электронных приборов, которые были на борту президентского самолета.

"Такие недоработки порождают серьезное беспокойство о безопасности нашего государства. Появляются также подозрения, что настоящие причины трагедии никогда не станут известными", - сказано в письме.

"Рух 10 апреля", согласно информации его веб-сайта, инициировали 8 неправительственных организаций, а именно: Женщины для Жечпосполитой, Республиканского Фонда, Институт Ягеллонский, Центра политической мысли, Теология политическая, портал Креси, Фонд Ius et Lex, Фонд "Общественная ответственность".

Как сообщал УНИАН, Сейм Польши на прошлой неделе не поддержал предложение крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) о передаче польской прокуратуре уголовного дела по факту расследования катастрофы самолета Президента Леха Качинского, произошедшей 10 апреля вблизи российского города Смоленск.

PIS и ряд обозревателей добиваются передачи следствия, замечая, что почти месяц после авиакатастрофы практически ничего не известно о причинах трагедии.