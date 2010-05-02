Нефтяная катастрофа на юге США принимает огромные масштабы

Нефтяное пятно, возникшее в результате аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, за день увеличилось втрое. Об этом в воскресенье сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя оперативного штаба адмирала Тада Аллена (Thad Allen).

По предварительным данным, ежедневно в воду попадает около 760 тысяч литров нефти, то есть с 20 апреля, когда произошла авария, вылилось уже более 6 миллионов литров. Тем не менее, Аллен заявил, что точную оценку масштабам экологической катастрофы пока дать невозможно.

Как пояснил Аллен, основные усилия должны быть направлены на то, чтобы перекрыть подводную скважину. Если этого не сделать, нефть может вытекать из нее еще три месяца, сообщил он.

Между тем, мероприятия по сбору нефти у побережья штата Луизиана существенно осложнены плохими погодными условиями. Сильный ветер по направлению к побережью и волны сносят часть боновых заграждений, которые были установлены, чтобы препятствовать увеличению пятна.

20 апреля, напоминает Лента.ру, в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая принадлежала компании British Petroleum, по неустановленным пока причинам произошел взрыв. В результате него погибли 11 человек, а сама платформа получила сильные повреждения и затонула.

29 апреля в Луизиане был объявлен режим чрезвычайного положения, а день спустя на такие же меры пошли губернаторы Флориды и Алабамы. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился отправить на борьбу с нефтяным пятном Национальную гвардию. Ожидается прибытие к месту экологического бедствия президента страны Барака Обамы.

На место экологического бедствия вылетел глава нефтяной компании "Бритиш Петролеум" Тони Хейворд. В своем интервью он заявил, что не понимает, каким образом могла произойти авария в Мексиканском заливе. Ликвидация последствий катастрофы, а также компенсации ущерба от разлива нефти обойдутся нефтяникам в 12 миллиардов долларов.