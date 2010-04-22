Путин: в харьковских контрактах главное - не газ и даже не флот

Подписанные в Харькове соглашения обеспечили качественный прорыв в двухсторонних отношениях между РФ и Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

«Подчеркну, что речь идет о качественном прорыве в двухсторонних отношениях между Россией и Украиной. И главное здесь не деньги, сэкономленные в Украине либо потерянные Россией, главное - это не газ и даже не флот, как бы это все важно не было для нашей страны и Украины. Главное - это отношения между двумя народами, отношения доверия друг к другу, понимание общности интересов и исторических целей, чувства локтя», - сказал В.ПУТИН.

«Все это будет составлять базу нашего будущего взаимодействия с Украинским государством», - уверен российский премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.