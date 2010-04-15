ООН готова работать с новым руководством Киргизии

Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что его организация готова сотрудничать с новым руководством Киргизии, сообщает Би-Би-Си.

"Генеральный секретарь приветствует договоренность между временным правительством Киргизии и бывшим президентом Курманбеком Бакиевым, которая дала ему возможность покинуть страну... ООН вместе с региональными и международными партнерами готова работать с властями в Бишкеке на благо народа Киргизии", - говорится в заявлении официального представителя генсека, распространенном в четверг.