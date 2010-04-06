Янукович выразил соболезнования Бараку Обаме

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку ОБАМЕ в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте в штате Западная Вирджиния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“С большим горем в Украине восприняли весть о взрыве на угольной шахте в штате Западная Вирджиния, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. В час скорби и печали мы разделяем боль дружественного американского народа и скорбим по погибшим”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент от имени народа Украины и от себя лично передал глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии.

Как сообщалось, в результате взрыва на шахте в штате Западная Вирджиния погибли 25 человек. Спасательные команды продолжат поиски четырех шахтеров, которые считаются пропавшими без вести. Взрыв прозвучал накануне около 15 часов по местному времени на угольной шахте, расположенной в 50 км от города Чарльстон в округе Релейт. Всего на шахте работают около 200 человек.