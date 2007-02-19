Французский истребитель упал в Средиземное море
17:55, 19 февраля 2007Мир
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Пилот самолета погиб
Истребитель Mirage 2000, принадлежащий ВВС Франции, упал в Средиземное море к югу от населенного пункта Бонифацио, расположенного на юге острова Корсика, сообщает WAPA.
По словам представителей местных властей, пилот самолета погиб. Его тело нашли на месте крушения с борта спасательного вертолета Puma.
Разбившийся самолет был приписан к авиабазе Солензара (Solenzara), расположенной на юге Корсики.
Причины крушения одноместного истребителя пока неизвестны, специалисты приступили к расследованию инцидента.
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