Французский истребитель упал в Средиземное море

Истребитель Mirage 2000, принадлежащий ВВС Франции, упал в Средиземное море к югу от населенного пункта Бонифацио, расположенного на юге острова Корсика, сообщает WAPA.

По словам представителей местных властей, пилот самолета погиб. Его тело нашли на месте крушения с борта спасательного вертолета Puma.

Разбившийся самолет был приписан к авиабазе Солензара (Solenzara), расположенной на юге Корсики.

Причины крушения одноместного истребителя пока неизвестны, специалисты приступили к расследованию инцидента.

Лента.ру