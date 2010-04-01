Россия отказывается строить АЭС в Белоруссии вместе с Китаем

Россия не будет строить АЭС в Белоруссии совместно с Китаем. Такое мнение высказал на пресс-конференции посол России в Белоруссии Александр Суриков.

Как отметил А.Суриков, если белорусская сторона предложит, чтобы этот проект софинансировали китайцы, то Россия откажется в нем участвовать, так как у российских специалистов есть свои инновации в этой области, которыми они не хотели бы делиться с китайскими фирмами. При этом А.Суриков добавил, что если участие китайской стороны не будет предполагать прямого доступа к высоким технологиям строительства АЭС (к примеру, речь будет идти о возведении инфраструктуры), то в данном случае у России не будет возражений.

РосБизнесКонсалтинг