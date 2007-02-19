Первая жена Литвиненко: Саша предал семью, страну и религию

После смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко его жена Марина развила кипучую деятельность, обвинив в смерти мужа спецслужбы России... Но мало кто знал, что у экс-подполковника была и другая жена, Наталья, которая до сих пор живет в Москве, пишет “Комсомольская правда”. До поры до времени она предпочитала хранить о бывшем муже молчание. И вот заговорила.

- С Александром мы познакомились, когда мне было семь лет, мой брат был его школьным другом, - рассказала она британской газете Sunday Times. - После школы мы поженились.

В 24 года Литвиненко поступил на службу в КГБ. «Он всегда хотел там работать», - продолжает Наталья. Правда, при этом о его способностях как чекиста она отзывается скептически - он, по мнению Натальи, совершенно не умел хранить тайну.

Сегодня Наталья живет с детьми и родителями в 3-комнатной квартире. Она бухгалтер. Сын Александр, которому 22 года, - автодиллер, а дочь Соня еще учится в школе.

Несмотря на то, что Литвиненко бросил Наталью с двумя детьми (Саше было всего 7 лет, а Соня только родилась, когда родители развелись), экс-супруга отзывается о нем без злобы.

- Это была моя первая любовь, - с грустью вспоминает она. Но тут же добавляет: «Саша предал семью, потом ФСБ, потом страну, а потом и религию. Хотя это и не отменяет того факта, что его смерть - ужасная трагедия».