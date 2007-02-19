Ким Чен Ир конфискует у корейцев японские машины

Северокорейский лидер Ким Чен Ир приказал конфисковать у своих сограждан все автомобили японского производства, передает в понедельник France Presse.

Сообщается, что соответствующий приказ поступил еще 1 января, когда Ким Чен Ир совершал поездку к забальзамированному телу своего отца и основателя КНДР Ким Ир Сена. По информации агентства, он увидел на дороге заглохшую японскую машину, которая мешала проезду других водителей, и приказал Национальной комиссии по обороне убрать с улиц все остальные японские автомобили.

Причиной подобного распоряжения Ким Чен Ира могла стать жесткая позиция Японии относительно ядерной программы КНДР и проведенных Пхеньяном в октябре прошлого года ядерных испытаний. После них японский парламент запретил импорт северокорейских товаров, заход в территориальные воды Японии судов под флагом КНДР и экспорт в эту страну предметов роскоши.

Как отмечает агентство, у северокорейских властей могут возникнуть проблемы с выполнением приказа главы государства - большая часть автомобилей в стране выпущена японскими производителями.

Лента.ру