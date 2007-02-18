В центре Петербурга взорвался Макдоналдс

В центре Петербурга в кафе произошел взрыв, сообщили РИА Новостив пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

"Около 20.30 мск (19.30 по киевскому) в кафе Макдоналдс, расположенном на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна, взорвалось неустановленное взрывное устройство", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, по предварительным данным, в кафе произошло обрушение потолка. Сведений о пострадавших нет.