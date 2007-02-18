В центре Петербурга взорвался Макдоналдс
20:10, 18 февраля 2007Мир
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Обрушен потолок
В центре Петербурга в кафе произошел взрыв, сообщили РИА Новостив пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.
"Около 20.30 мск (19.30 по киевскому) в кафе Макдоналдс, расположенном на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна, взорвалось неустановленное взрывное устройство", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, по предварительным данным, в кафе произошло обрушение потолка. Сведений о пострадавших нет.
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