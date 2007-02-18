Кровавое воскресенье в Багдаде

По меньшей мере 56 человек погибли и более 120 получили ранения в результате взрывов двух автомобилей в Багдаде.

Это самый кровопролитный день в Ираке со среды, когда в стране началась совместная операция американских и иракских военных, направленная против боевиков. Взрывы прогремели на рынке района Новый Багдад и в Садр-сити, населенных в основном шиитами.

Ранее иракские власти объявили об открытии переходов на границах с Ираном и Сирией, которые в течение были закрыты в течение последних трех дней.

Накануне, в субботу, Багдад с необъявленным визитом посетила государственный секретарь США Кондолиза Райс, похвалившая служащих сил безопасности за удачное начало операции.

Еще днем ранее премьер-министр Ирака Нури Малики назвал эту операцию, в ходе которой в Багдад переброшены тысячи дополнительных американских и иракских солдат - "блестящим успехом".

Однако, как передает Би-би-си, воскресные взрывы могут стать дополнительным аргументом для высокопоставленных американских военных, которые говорили, что затишье в Ираке в последние дни было временным.