Польша обещает ответить США в течение двух недель

Правительство Польши в течение двух недель даст ответ Соединенным Штатам на просьбу о размещении в стране элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявил в воскресенье журналистам министр обороны Польши Александр ЩИГЛО.

"Сейчас мы в процессе подготовки ответа для американского правительства. Думаю, что в течение двух недель ответ будет передан правительству США по дипломатическим каналам", - сказал глава Минобороны Польши.

Как передает РИА «Новости»,в пятницу премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ обсудил по телефону с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС вопрос размещения в стране системы ПРО США, сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Ян ДЗЕДЗИЧАК.

По его словам, телефонный разговор касался также «польско-американских отношений».

Днем ранее, 15 февраля, на пресс-конференции в Варшаве премьер Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил, что польские власти считают размещение на территории страны элементов американской системы ПРО полезным для укрепления безопасности Польши.

"Правительство, президент и я сам выступаем за создание базы противоракетной обороны", - подчеркнул премьер-министр.

Соединенные Штаты планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и в Польше. Расходы на строительство европейской части системы противоракетной обороны в течение ближайших пяти лет составят, по оценкам, 1,6 миллиарда долларов. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещения в космосе элементов слежения.

США объясняют необходимость создания системы ПРО угрозой ракетного нападения со стороны государств так называемой «оси зла», к которым Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.