Точку в инаугурации нового Президента Чили поставило землетрясение

В Чили приведен к присяге новый Президент Себастьян ПИНЬЕРА.

Церемония инаугурации состоялась в здании Конгресса в городе Вальпараисо, передает Радио «Свобода».

Сразу после этого все находившиеся в здании были эвакуированы - в связи с сильным подземным толчком.

В связи с произошедшим в Чили в конце февраля сильным землетрясением ряд праздничных мероприятий, связанных с инаугурацией, был отменен.

С.ПИНЬЕРА - крупный предприниматель, миллиардер. Это первый правый Президент Чили после 20 лет правления левоцентристов.

Как сообщал УНИАН, сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили 27 февраля 2010 года в 115 километрах к северу от столицы региона Био-био города Консепсьон, на глубине 55 километров. Жертвами землетрясения стали, по последним данным, 795 человек.

По оценкам чилийских властей, в результате землетрясения экономике страны нанесен многомиллиардный ущерб, без крова остались около 2 миллионов человек, повреждены 1,5 миллиона домов, из которых 500 тысяч не подлежат восстановлению. В пострадавших районах ведутся работы по восстановлению подачи воды и электроэнергии.

За землетрясением последовала серия цунами. Волны обрушились на 11 чилийских городов.

В последующие несколько дней в Чили происходили повторные подземные толчки.