Туркменская оппозиция не признает выборы Президента

Туркменская оппозиция за рубежом не собирается признавать проходящие сегодня в Туркмении выборы Президента.

Как передает РИА «Новости»,об этом по телефону из Норвегии заявил лидер Объединенной демократической оппозиции Туркменистана Авды КУЛИЕВ.

«Мы считаем проходящие в Туркменистане выборы незаконными и недемократическими и, конечно, не можем их признать», - сказал А.КУЛИЕВ.

По его словам, туркменская оппозиция будет требовать от властей в Туркмении проведения новых выборов, «в которых могли бы принять участие и оппозиционные силы, и все заинтересованные в этом граждане страны, а не только чиновники, получившие такое право по должности».