В Москве горел ночной клуб: погиб человек

Сегодня ночью в Москве горел ночной клуб. В результате пожара, по предварительным данным, погиб охранник заведения, передает РИА «Новости».

Сообщение о пожаре в клубе "Опера" на Трехгорном валу, 6 поступило в службу "01" в 3.48 по мск. Возгорание, площадь которого составила 1200 квадратных метров, было локализовано около 7.00 мск. Около 250 человек были эвакуированы из здания общежития, здание которого располагается рядом к клубу.

Как сообщил журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по городу Москва Сергей АНИКЕЕВ, пожар в московском клубе мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении строительных работ. По его словам, в ночь пожара вечеринки там не проводилось.

По предварительным данным, в результате пожара погиб охранник заведения. В администрации клуба сообщили, что в помещении находился еще один охранник, поиски которого продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря 2009 г. произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Жертвами пожара стали до 153 лица. Среди погибших - двое граждан Украины.