2 миллиона человек пострадали в результате землетрясения в Чили

Около двух миллионов человек в целом пострадали в результате сильнейшего землетрясения в Чили. Погибли более 300 человек.

Об этом заявила Президент страны Мишель БАЧЕЛЕТ, сообщает радио «Свобода».

Разрушены почти полтора миллиона домов, мосты, автотрассы. Больше всего пострадали столица Сантьяго и крупный город Консепсьон, а также другие центральные районы страны.

Полный масштаб бедствия пока не установлен.

Предложения оказать помощь уже поступили от США и Евросоюза, однако чилийский Президент заявила, что пока страна справляется с последствиями бедствия собственными силами.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в ночь на субботу, его эпицентр находился в Тихом океане, в 100 километрах от побережья Чили. Затем последовали многочисленные дополнительные толчки - магнитудой до 6,5.