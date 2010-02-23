Глава МИД Швеции: ЕС должен обнадежить Украину в отношении виз

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что ЕС должен был бы предложить Украине “дорожную карту” для либерализации визового режима.

Об этом он заявил сегодня в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Я считаю, что ЕС должен был бы дать Украине “дорожную карту” по либерализации визового режима”, - сказал шведский министр.

Он отметил, что вопрос виз является очень важным для Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2008 года Украина и ЕС положили начало диалогу с целью достижения безвизового режима в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, до последнего времени ЕС отказывался предоставить Украине “дорожную карту”, фактически представляющую собой перечень четких обязательств, которые должны быть выполнены для внедрения безвизового режима.