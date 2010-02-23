США обдумывают идею Грузиии о транзите вооружений
00:01, 23 февраля 2010Мир
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В Афганистан через Кавказ
США обдумывают предложение Тбилиси использовать территорию Грузии для поставок вооружений в Афганистан. Об этом заявил специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, находящийся с визитом в Грузии, передает Associated Press.
В конце января с.г. президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать территорию страны в качестве плацдарма для ударов НАТО по силам экстремистского движения "Талибан" в Афганистане. Президент Грузии заявил, что готов предоставить морские порты государства для кораблей сил Североатлантического альянса, а аэропорты - для дозаправки и технического обслуживания военно-транспортных самолетов НАТО, напоминает РосБизнесКонсалтинг.
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