США обдумывают идею Грузиии о транзите вооружений

США обдумывают предложение Тбилиси использовать территорию Грузии для поставок вооружений в Афганистан. Об этом заявил специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, находящийся с визитом в Грузии, передает Associated Press.

В конце января с.г. президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать территорию страны в качестве плацдарма для ударов НАТО по силам экстремистского движения "Талибан" в Афганистане. Президент Грузии заявил, что готов предоставить морские порты государства для кораблей сил Североатлантического альянса, а аэропорты - для дозаправки и технического обслуживания военно-транспортных самолетов НАТО, напоминает РосБизнесКонсалтинг.