В аэропорту Токио сел Боинг с горящим двигателем

В Токийском международном аэропорту произвел экстренную посадку самолет японских авиалиний All Nippon Airways.

Экипаж пассажирского самолета Boeing 767-300, направлявшегося из Токио в китайский г.Сямынь, принял решение вернуться и приземлиться в токийском аэропорту после обнаружения возгорания в одном из двигателей самолета. Пожар был обнаружен через 30 минут после взлета, заявил представитель All Nippon Airways. По заявлениям представителей администрации аэропорта, никто из пассажиров авиалайнера не пострадал. В связи с экстренной посадкой аэробуса, на 20 минут была закрыта посадочная полоса.

Начато расследование причин возгорания, передает (с) Reuters.

Последнее крупное ЧП с Boeing произошло 1 января 2006г., когда самолет индонезийской авиакомпании пропал с экранов радаров. На борту лайнера находилось 102 пассажира, в том числе 11 детей и 6 членов экипажа. Все они погибли.

РБК