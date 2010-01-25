Арбитражный трибунал отклонил требования гражданина США к Украине

Арбитражный трибунал Международного центра по решению инвестиционных споров отклонил все требования по делу «Джозеф ЛЕМИР против Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства юстиции по представительству интересов государства в международных и иностранных судах.

Министерство юстиции получило копию промежуточного решения арбитражного трибунала Международного центра по решению инвестиционных споров по делу «Джозеф Ч. ЛЕМИР (США) против Государства Украина».

В своем решении арбитражный трибунал отклонил все требования Дж.ЛЕМИРА относительно нарушения Государством Украина условий соглашения об урегулировании спора. Арбитражный трибунал также отклонил большинство требований Дж.ЛЕМИРА относительно нарушения Украиной условий договора между Соединенными Штатами Америки и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Данное решение не присуждает Дж.ЛЕМИРУ каких-либо убытков. Арбитражный трибунал решил провести еще одну стадию арбитражного процесса для рассмотрения вопросов компенсации.

Арбитражное дело было начато в 2006 году. Дж.ЛЕМИР, который является гражданином США, заявил о многочисленных нарушениях Украиной положений договора между США и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Он также выдвинул многочисленные требования относительно соглашения об урегулировании спора от 20 марта 2000 года, ранее заключенного между ним и Государством Украина. Дж.ЛЕМИР требовал возмещения Украиной убытков на сумму более 70 миллионов долларов США.