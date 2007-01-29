Премьер-министр Польши вышел на работу со сломанной рукой

22:40, 29 января 2007
Мир
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...поскользнулся в президентском дворце

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski), в минувшее воскресенье сломавший руку, вышел на работу.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Ян Дзедзичак (Jan Dziedziczak), Качиньский ближе к вечеру в понедельник приехал в Совет министров. Премьер чувствует себя нормально и будет работать в соответствии с планом, сказал Дзедзичак.

Ярослав Качиньский в воскресенье сломал левую руку. Премьер поскользнулся по дороге на богослужение в часовню в президентском дворце.

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