Премьер-министр Польши вышел на работу со сломанной рукой
22:40, 29 января 2007Мир
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...поскользнулся в президентском дворце
Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski), в минувшее воскресенье сломавший руку, вышел на работу.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Ян Дзедзичак (Jan Dziedziczak), Качиньский ближе к вечеру в понедельник приехал в Совет министров. Премьер чувствует себя нормально и будет работать в соответствии с планом, сказал Дзедзичак.
Ярослав Качиньский в воскресенье сломал левую руку. Премьер поскользнулся по дороге на богослужение в часовню в президентском дворце.
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