Премьер-министр Польши вышел на работу со сломанной рукой

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski), в минувшее воскресенье сломавший руку, вышел на работу.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Ян Дзедзичак (Jan Dziedziczak), Качиньский ближе к вечеру в понедельник приехал в Совет министров. Премьер чувствует себя нормально и будет работать в соответствии с планом, сказал Дзедзичак.

Ярослав Качиньский в воскресенье сломал левую руку. Премьер поскользнулся по дороге на богослужение в часовню в президентском дворце.