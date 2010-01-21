Глава МИД Литвы подал в отставку из-за разногласий с Президентом

Министр иностранных дел Литвы Вигаудас УШАЦКАС заявил о своей отставке, сообщает Delfi.lt. С таким заявлением глава МИДа выступил вскоре после того, как его раскритиковала Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Уходящий министр отметил, что в настоящее время для Литвы крайне важно, чтобы Президент и правительство работали гармонично и согласованно. "Учитывая сложившуюся ситуацию, я заявляю о том, что ухожу в отставку", - сказал В.УШАЦКАС. При этом он отметил, что свою работу на посту главы внешнеполитического ведомства считает удовлетворительной.

Говоря о "ситуации", В.УШАЦКАС, очевидно, имел в виду напряженные отношения с Президентом, отмечает Лента.ру. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ в последнее время неоднократно высказывала претензии к работе министра иностранных дел. В частности, как сообщало агентство REGNUM, она критиковала его за медлительность, проявленную при рассмотрении вопроса об отзыве из Грузии посла Мечиса ЛАУРИНКУСА. Отзыва М.ЛАУРИНКУСА, который в прошлом руководил департаментом госбезопасности, Президент потребовала на фоне расследования дела о предполагаемом размещении в Литве тюрьмы ЦРУ.

Кроме того, недовольство главы республики вызвали высказывания В.УШАЦКАСА по итогам расследования дела о "тюрьме ЦРУ" (парламент, напомним, выяснил, что в Литве несколько лет назад были оборудованы помещения, которые могли использоваться для тайного содержания иностранных заключенных, однако доказательств того, что там действительно содержались заключенные, не нашел). Глава МИДа в связи с этим заявил, что расследование доказало, что тюрем ЦРУ в Литве не было. Эта позиция не совсем соответствовала точке зрения Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, заявившей ранее, что нынешнее руководство республики не должно замалчивать информацию, имеющуюся по этому делу. По ее словам, в случае, если бы существование тюрьмы было доказано, действующей власти следовало бы взять на себя ответственность и принести извинения, пообещав впредь подобного не допускать.

20 января на встрече с премьер-министром Андрюсом КУБИЛЮСОМ глава республики выразила недоверие министру иностранных дел. Сам премьер заявил, что считает В.УШАЦКАСА профессионалом, но отметил, что министр в любом случае должен располагать доверием Президента.

Кто сменит В.УШАЦКАСА на посту главы МИДа, пока неизвестно. По соглашению правящей коалиции, эта должность относится к квоте консервативной партии "Союз отечества - Христианские демократы".