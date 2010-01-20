НАТО совершила 5 полетов над Россией, и на очереди 11

НАТО осуществила пять полетов в Афганистан через Россию в рамках соглашения о транзите грузов на афганскую территорию, сообщил в среду посол США в РФ Джон Байерли.

"Было пять полетов, на очереди еще 11, - сказал дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы". - С тех пор как был подписан соответствующий указ со стороны правительства (России. - Ред.), проблемы немножко сгладились. И я думаю, что мы будем очень много пользоваться этим соглашением в этом году, потому что, как вы знаете, президент Обама объявил о существенном пополнении американских и натовских сил в Афганистане. И, действительно, воздушный коридор над Россией для этого очень важен для снабжения наших войск".

Что касается сухопутного коридора, американский дипломат отметил, что он "всегда существовал и существует, но это касалось невоенных грузов".

"Говорить о том, что сухопутный коридор будет использоваться для (транзита) военных грузов, пока, может быть, рано. Для нас важно на 100% использовать возможности, которые предоставляет воздушный коридор", - сказал Байерли.