В Литве были оборудованы помещения для тюрем ЦРУ

Литовский парламент признал, что в стране в недавнем прошлом были оборудованы помещения для секретных тюрем ЦРУ США, но доказательств, что в них содержались заключенные, не найдено. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Литовский Сейм после расследования признал существование специально оборудованных зданий, в которых пять лет назад могли содержаться пленные, подозреваемые в терроризме. Тогда в аэропортах Вильнюса и Паланги с ведома литовских спецслужб, но без контроля местной таможни и пограничников, неоднократно приземлялись самолеты ЦРУ США. Кого и что они перевозили - не установлено.

Высшие руководители страны тех лет - президент Валдас Адамкус и премьер Альгирдас Бразаускас - утверждали комиссии, что ничего не знали о тюрьмах. При этом экс-президент Литвы Роландас Паксас признал, что такие учреждения были. Расследование дела началось с подачи нынешнего президента - Дали Грибаускайте.

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд попросил у Литвы объяснений по этому вопросу для проведения общеевропейского расследования. Парламентская ассамблея Совета Европы ранее сообщала о тайных тюрьмах ЦРУ США в Польше и Румынии, но их правительства этого не подтвердили.