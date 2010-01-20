Польша: Тимошенко и Янукович - проукраинские политики

Новый президент Украины, независимо от того, кто займет этот пост, продолжит политику приближения Украины к Европейскому Союзу и Североатлантическому альянсу.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил министр канцелярии Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО по международным вопросам Мариуш ХАНДЗЛИК.

«Мы не имеем такого беспокойства», - сказал он, комментируя возможный отказ нового президента от евроатлантического курса ради более активного участия в интеграционных проектах с Российской Федерацией.

Он назвал действующую главу украинского правительства Юлию ТИМОШЕНКО и лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА «проукраинскими» политиками, которые осознают, что для «Украины нет другого места, чем как в Европе».

Министр отметил, что Польша, которая с 2004 года уже входит в Европейский Союз, в дальнейшем будет поддерживать евроатлантическую интеграцию украинцев.

«Польша не видит объединенной Европы без Украины”, - сказал он.

М.ХАНДЗЛИК также заметил, что украинские власти неоднократно засвидетельствовали, что они являются надежными партнерами, в том числе, приняв участие в военных миссиях в Афганистане и на Балканах, а также поддержали суверенность Грузии во время военного конфликта с РФ в августе 2008 года.

«Это очень знаковые факты, которые мир не забудет», - сказал он.

В то же время он отметил, что украинская власть для евроатлантической интеграции должна выполнить значительный объем работы, который не может сделать никто, кроме самих украинцев.