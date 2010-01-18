Уго Чавес национализировал сеть французских супермаркетов

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС в воскресенье, 17 января, отдал распоряжение национализировать сеть супермаркетов Exito, которая контролируется французской Group Casino. Об этом сообщает Reuters.

Причиной данного решения стали предъявленные сети обвинения в "неоправданном повышении" цен на фоне проведенной в стране девальвации национальной валюты - боливара. "Из-за неоднократных нарушений венесуэльского законодательства сеть Exito теперь принадлежит республике", - заявил У.ЧАВЕС.

Напомним, 8 января в Венесуэле была проведена девальвация боливара, в результате которой были введены два обменных курса национальной валюты по отношению к американской. Для импортных товаров "приоритетного" назначения был введен курс 2,6 боливара за доллар, а для остальных - 4,3 боливара за доллар.

После объявления о девальвации в Венесуэле начался потребительский бум, так как многие жители решили приобрести товары по старым ценам. В свою очередь, У.ЧАВЕС пообещал, что цены в магазинах не изменятся и пригрозил магазинам санкциями вплоть до экспроприации за повышение цен. Между тем к 15 января в Венесуэле за "неоправданное завышение цен" были закрыты 619 магазинов.