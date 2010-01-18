Внук Сталина решил подать в суд на СБУ

Внук Иосифа Сталина Евгений ДЖУГАШВИЛИ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины и ряда судей, причастных к расследованию дела о Голодоморе. Об этом сообщает газета "Сегодня".

Поводом для обращения Е.ДЖУГАШВИЛИ стало решение Апелляционного суда Киева, признавшего 13 января 2010 года Сталина и еще шестерых человек виновными в массовом голоде в Украине 1932-1933 годов и геноциде украинцев. По мнению внука лидера СССР, Сталин не может быть обвинен в геноциде, так как такого понятия в 1930 годы в украинском законодательстве не существовало.

Е.ДЖУГАШВИЛИ заявил, что принятое киевским судом решение нарушает первый пункт 7 статьи Евроконвенции о защите прав человека. Статья защищает граждан стран-участниц конвенции от уголовного преследования по тем деяниям, которые на момент их совершения преступлениями не считались.

Понятие "геноцид" появилось в украинском законодательстве в 2001 году вместе с одноименной статьей номер 442 Уголовного кодекса Украины.

Е.ДЖУГАШВИЛИ уже не в первый раз пытается отстаивать в суде честь своего деда, отмечает Лента.ру. Так, он дважды судился с "Новой газетой" по поводу статей, где Сталин назывался "преступником", однако в обоих случаях иски не были удовлетворены. 19 декабря 2009 года он подал в суд на радиостанцию "Эхо Москвы" за оскорбление памяти руководителя СССР.

Как сообщал УНИАН, 13 января с. г. Апелляционный суд г. Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

По данным СБУ, суд констатировал, что Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов (Скрябин), Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи с их смертью.