Пираты получили крупнейший в истории выкуп за судно с украинцами на борту

Сомалийские пираты получили крупнейший за всю историю пиратства в этом регионе выкуп, сообщает Reuters.

Деньги были заплачены за танкер "Маран Cентаурус" (Maran Centaurus) с двумя миллионами баррелей нефти на борту, захваченный в ноябре 2009 года. Точная сумма не разглашается, однако известно, что речь идет о сумме в пределах от 5 до 7,7 миллиона долларов. Для сравнения, за танкер "Сириус Стар" с грузом нефти на 100 миллионов долларов пираты получили около 3 миллионов долларов. По данным Reuters, подобная сумма является обычной для кораблей подобного класса.

Ранее сообщалось, что захваченный танкер является крупнейшей добычей пиратов за всю историю этого нелегального промысла в регионе. Так, специалисты оценили только содержимое судна примерно в 150 миллионов долларов. При этом будет ли освобожден корабль - неизвестно. Дело в том, что между захватившими танкер пиратами произошел конфликт. Так, утром в воскресенье 17 января 2010 года сомалийцы на борту судна обстреляли своих "коллег", которые приближались к танкеру на лодках. Сообщается, что спор возник из-за того, как пиратам делить деньги.

"Маран Cентаурус", следовавший без охраны из Саудовской Аравии в Новый Орлеан, США, был захвачен сомалийскими пиратами 29 ноября 2009 года. Захват осуществила группа из девяти вооруженных пиратов на двух лодках. Среди захваченных моряков оказались 9 греков, 16 филиппинцев, два гражданина Украины и один моряк из Румынии.