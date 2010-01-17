ЦИК снова не зарегистрировала наблюдателей от Грузии

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК на своем сегодняшнем заседании, проведенном во исполнение решения Высшего административного суда Украины, которым комиссии рекомендовано рассмотреть вопрос о регистрации наблюдателей от Грузии, рассмотрела этот вопрос.

Предложенный членом ЦИК Юлией ШВЕЦ проект постановления ЦИК, которым предусматривалось зарегистрировать наблюдателей от Грузии, поддержали только 6 членов комиссии, против проголосовал – 1 и 8 воздержались. Таким образом, решение не было принято.

В свою очередь, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предложил альтернативный проект решения ЦИК относительно вопроса регистрации наблюдателей от Грузии.

В этом проекте постановления говорилось, что в ЦИК обратились кандидаты на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Михаил БРОДСКИЙ и Александр МОРОЗ, которые отмечали, что регистрация наблюдателей от Грузии может сопровождаться нарушениями украинского законодательства. Поэтому М.ОХЕНДОВСКИЙ предлагает, чтобы ЦИК передал СБУ документы, представленные комиссии на регистрацию наблюдателей от Грузии, и уже после изучения этих документов Службой безопасности рассмотрела вопрос регистрации наблюдателей.

После обсуждения предложенного М.ОХЕНДОВСКИМ проекта постановления председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ объявил перерыв в заседании комиссии на один час.

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказал в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказало в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

После этого Высший административный суд Украины принял решение, которым рекомендовал Центральной избирательной комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что ВАСУ не может обязать ЦИК зарегистрировать грузинских наблюдателей.