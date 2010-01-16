Куба разрешила военным самолетам США пролет над своей территорией

Соединенные Штаты в исключительном порядке достигли договоренностей с Кубой о пролете американских военно-транспортных самолетов через воздушное пространство республики для эвакуации жителей Гаити, пострадавших в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей Белого дома.

Как пояснили сотрудники американской администрации, договоренности с Кубой позволят сократить время перевозки раненых во Флориду приблизительно на полтора часа.

Американские военные, посланные на Гаити для оказания гуманитарной помощи, переправляют выживших после катастрофы гаитян на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, откуда некоторых раненых эвакуируют во Флориду для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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