Президент США Барак Обама учредил Совет губернаторов, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент сегодня подписал указ, учреждающий Совет губернаторов с целью дальнейшего укрепления партнерства между Федеральным Правительством и Правительствами Штатов и защиты нашей страны от всех возможных угроз", - говорится в документе. После назначения Совет будет обсуждать вопросы, касающиеся национальных гвардий штатов, внутренней безопасности, гражданских формирований, проблемы синхронизации военных мер на уровне штатов и государства, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В состав Совета будут входить десять губернаторов, выбранных президентом на двухлетний срок... не более пяти человек от одной партии, с тем, чтобы вместе они представляли страну в целом.

Со стороны федеральной власти в состав Совета войдут: министр обороны, министр внутренней безопасности, советник президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, помощник президента по внутриправительственным вопросам, помощник министра обороны по внутренней безопасности, командующий Северного командования Армии США, командующий Береговой охраны и шеф Национальной гвардии. Министр обороны назначает исполнительного директора Совета

"Совет губернаторов даст неоценимую возможность для обмена взглядами на высоком уровне между чиновниками центрального и местного уровня по проблемам укрепления безопасности, спокойствия и гражданских формирований против нынешних и будущих вызовов нашей стране", - отмечается в сообщении.