Испания будет признавать украинские водительские удостоверения

Сегодня в рамках визита министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Испанию было заключено Соглашение между Украиной и Испанией о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, это соглашение, которое проработано во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в контексте неуклонного внедрения в жизнь политики по действенной защите прав и интересов украинских граждан за рубежом, имеет большое социальное значение для представителей украинской общины в Испании. Его имплементация позволит десяткам тысяч граждан Украины, которые легально проживают на территории Испании, получить испанское удостоверение водителя по упрощенной процедуре и без дополнительных финансовых расходов.

В частности, обмен удостоверений для водителей легкового автотранспорта будет осуществляться без сдачи теоретических и практических экзаменов. В виде исключения, владельцы удостоверений водителя грузовых транспортных средств и автобусов, которые обращаются с просьбой об обмене, должны пройти проверку лишь навыков практического вождения.

Граждане Украины смогут в телефонном режиме или через Интернет обращаться в компетентные органы Испании с просьбой о назначении встречи для осуществления обмена.

Для этого, в частности, нужно подать такие документы: номер идентификационного удостоверения украинского гражданина, выданного испанскими органами, название провинции Испании, где он проживает, номер национального документа, удостоверяющего личность, номер украинского удостоверения водителя, а также место и дату выдачи указанного удостоверения. Соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего сообщения о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур обеими сторонами.

Заключение указанного соглашения, которое было определено П.ПОРОШЕНКО одним из приоритетов по обеспечению прав украинских граждан в Испании, создаст важный прецедент для подписания в дальнейшем подобных соглашений с другими странами - членами Европейского Союза, говорится в сообщении.

Переговорный процесс по заключению упомянутого соглашения был начат еще в 2006 году и впоследствии был заморожен на длительный период.