Похитителям кованной надписи из Освенцима предъявили обвинения

Четверым из пяти задержанных по делу о хищении кованной надписи "Arbeit Macht Frei" ("Работа делает свободным") с ворот бывшего концлагеря в Освенциме предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, хищении культурных ценностей и их повреждении, сообщает газета Wiadomosci. Согласно польскому законодательству, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

На след похитителей полиции удалось выйти благодаря информации, полученной сразу из нескольких источников. Представители полиции рассказали, что украденная надпись была найдена в лесу под Торунем. Разрезанная на три части, она была завернута в брезент и присыпана сухими листьями и снегом.

Все задержанные, которым от 20 до 39 лет, были ранее судимы за различные преступления, в числе которых кража и нанесение телесных повреждений. Все они безработные.

По предварительным данным, ни один из задержанных не принадлежит к неонацистским группировкам и не разделяет фашистских взглядов. По данным Rzeczpospolita, мотивом похищения стало получение прибыли при последующей перепродаже вывески. Основываясь на выводах полиции, газета предполагает, что похищенный экспонат мог украсить собрание коллекционера нацистской атрибутики.

Часть металлических ворот на въезде в музей Освенцима с надписью "Arbeit Macht Frei" была украдена в ночь на 18 декабря. Администрации мемориального комплекса пришлось установить на ворота точную копию похищенного фрагмента. Тем не менее, власти планируют вернуть надпись на место к 65-й годовщине освобождения бывшего концлагеря, которая будет отмечаться 27 января. Для того, чтобы успеть к намеченному сроку, украденный и поврежденный фрагмент ворот Освенцима уже направлен на криминалистическую экспертизу, после которой он будет сразу направлен реставраторам.

Лента.ру