Президент Венесуэлы обещает социализм через 10 месяцев

Национальная ассамблея Венесуэлы 18 января приняла закон, санкционирующий введение в стране прямого президентского правления сроком на 18 месяцев, сообщает AP.

После окончания голосования, в результате которого закон был принят единогласно, председатель Ассамблеи Чилия ФЛОРЕС, в частности, заявила: "Мы поддерживаем принятие закона, поддерживающего нашего лидера". По словам Ч.ФЛОРЕС, теперь Уго ЧАВЕС сможет самостоятельно принимать решения, которые будут иметь силу закона.

Оппозиция уже назвала принятое решение тоталитарной узурпацией власти.

На возражения недовольных Чилия ФЛОРЕС ответила так: "Всегда найдутся оппоненты, особенно когда они знают, что закон поможет углубить революционные преобразования".

Как сообщалось, 10 января 2007 года во время торжественной церемонии вступления в должность Президента Уго ЧАВЕС пообещал своему народу построить социализм по кубинской модели. В ближайшие намерения венесуэльского лидера входит переименование страны в "Социалистическую республику" и добавление в национальный гимн упоминания о Симоне Боливаре, "освободителе Южной Америки от испанского ига". Экономические преобразования коснутся в первую очередь взаимоотношений с иностранными нефтяными компаниями, работающими в стране – У.ЧАВЕС намерен добиться передачи государству контрольных пакетов созданных ими в Венесуэле предприятий.

По словам У.ЧАВЕСА, построение социализма займет около 10 месяцев.