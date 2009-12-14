Считают ли россияне Украину надежным партнером (опрос)

Только 4% россиян считают Украину надежным партнером России на международной арене.

Согласно переданным агентству УНИАН данным социологического опроса по теме «Кому в СНГ жить хорошо и с кем в СНГ дружить хорошо», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее надежными партнерами РФ на международной арене россияне считают Беларусь (43%) и Казахстан (31%).

В первую тройку также попала Армения (8%). Остальные страны СНГ сильно отстают в рейтинге доверия: Азербайджан и Украина получили по 4% голосов респондентов, Киргизию, Молдову, Туркмению и Узбекистан надежными партнерами России считают лишь по 3% опрошенных. Замыкают рейтинг Таджикистан и Грузия (2% и 1% соответственно). Затруднились с ответом 34%.

Аналогично складывается ситуация с доверием россиян к руководителям стран СНГ. Так, наибольшим доверием россиян с большим отрывом от лидеров других стран Содружества пользуются Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ (33% и 28% соответственно).

Далее следуют президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ (6%), Узбекистана Ислам КАРИМОВ и Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ (по 5%), Киргизии Курманбек БАКИЕВ (4%), Армении Серж САРГСЯН (3%), Украины Виктор ЮЩЕНКО (3%), Таджикистана Эмомали РАХМОН и и.о. Президента Молдовы Михай ГИМПУ (по 2%).

Наименьшим рейтингом доверия пользуется Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ - ему доверяет 1% россиян.

Кроме того, Беларусь и Казахстан лидируют в рейтинге стран СНГ, которые, по мнению россиян, являются самыми стабильными и успешными (их называют 41% и 29% соответственно).

Далее с большим отрывом следуют Азербайджан (9%), Армения (8%), Туркмения (6%), Киргизия, Молдавия, Украина (по 5%), Узбекистан (4%).

Грузия и Таджикистан имеют самые низкий рейтинги стабильности и успешности в глазах россиян (3% и 2% соответственно). Затруднились ответить 34%.

Опрос был проведён 21-22 ноября. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.

Статистическая погрешность не превышает 3,4%.