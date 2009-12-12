Спасены 6 украинских моряков с затонувшего сухогруза

В ходе спасательной операции были спасены 6 украинских моряков с сухогруза Sala II, затонувшего у берегов Ливана. С таким заявлением выступили сегодня израильские военные, а также представители миротворческий миссии ООН в Ливане, передает Associated Press. Как сообщается, спасенные моряки были доставлены в госпиталь израильского г.Хайфа. Таким образом, в настоящее время ведутся поиски оставшихся 6 членов экипажа грузового корабля Sala II.

Всего на борту турецкого сухогруза, шедшего под флагом Того из Греции в порт г.Хайфа на севере Израиля, находились 12 моряков граждан Украины, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Сигнал бедствия с Sala II поступил накануне после чего в район бедствия были отправлены спасательные корабли ООН. Тем не менее, на момент прибытия спасателей сухогруз уже затонул приблизительно в 90 км от побережья Ливана.

В настоящее время продолжается спасательная операция с участием израильских военных кораблей и вертолетов. Поиски пропавших без вести моряков осложнены плохими погодными условиями в районе кораблекрушения.