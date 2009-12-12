МИД и ООН поработают над миротворческим потенциалом Украины

Министерство иностранных дел Украины и Секретариат Организации Объединенных Наций создадут рабочую группу, которая будет работать над повышением миротворческого потенциала Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом договорились министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун. Их встреча состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках рабочего визита П.ПОРОШЕНКО в США.

Собеседники обсудили всю повестку дня деятельности Украины в ООН, а также ряд наиболее актуальных международных проблем.

В начале беседы ПАН Ги Мун высоко оценил значительный вклад Украины в работу ООН, назвав наше государство чрезвычайно важным членом Организации и ее преданным и последовательным сторонником. Он также выразил глубокое удовлетворение дружеским и плодотворным характером личных контактов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, которые поддерживаются на постоянной основе.

ПАН Ги Мун заверил в полной поддержке со стороны ООН и себя лично Украинского государства, в частности, в контексте президентских выборов в Украине и мирового финансово-экономического кризиса. П.ПОРОШЕНКО заверил собеседника, что президентские выборы состоятся в демократическом и прозрачном ключе и в соответствии с высокими международными стандартами. Убедительным свидетельством этого является беспрецедентное количество наблюдателей, которые прибыли в Украину по приглашению министра иностранных дел.

Главное внимание П.ПОРОШЕНКО уделил реализации инициатив, провозглашенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с трибуны Генассамблеи ООН 23 сентября с.г. Речь шла, в первую очередь, об усилении роли ООН в борьбе против морского пиратства.

П.ПОРОШЕНКО сообщил Генсеку ООН, что накануне были успешно освобождены 24 украинских моряка – члены экипажа суда «Ариана», которых удерживали в заложниках сомалийские пираты.

В то же время министр иностранных дел отметил глобальный характер этой проблемы, которая уже не ограничивается территориальными водами Сомали и Аденским заливом, и детально проинформировал о вызовах и угрозах, которые возникают в этой связи перед украинскими моряками. Он привлек внимание Пан Ги Муна к инициативе Президента Украины по усилению роли ООН и Генассамблеи в борьбе с пиратством. Собеседник был детально проинформирован об активной политико-дипломатической работе Украины в этом направлении, в частности, проведении 1 декабря с.г. впервые в истории ООН интерактивной дискуссии по затронутому вопросу и инициировании соответствующих тематических дебатов Генассамблеи ООН. Прорабатывается также возможность проведения в Киеве соответствующей конференции.

Генсек ООН приветствовал известие об освобождении «Арианы» и передал слова сочувствия родным украинских моряков, ставших жертвами или пострадавшими от пиратских атак. Он высоко оценил усилия Украины, направленные на мобилизацию международного содружества в противодействии этому вызову современности.

Стороны детально обсудили деятельность Совета Безопасности ООН в области поддержки международного мира и безопасности, сделав отдельный акцент на состоянии и перспективах проведения миротворческих операций ООН и участии в них Украины как активной страны-контрибутора миротворческого персонала и техники в миссиях ООН. Пан Ги Мун высоко оценил вклад Украины в миротворческую деятельность ООН, в частности, активное участие украинских миротворцев в операциях ООН по поддержанию мира в Африке, подчеркнув их высокий профессионализм.

В этом контексте П.ПОРОШЕНКО затронул пакет наиболее приоритетных для Украины практических вопросов. Была предметно обсуждена инициатива Президента Украины о расширении сферы правовой защиты миротворцев. С целью повышения миротворческого потенциала Украины, в частности, модернизации ее вертолетной мощности, министр иностранных дел пригласил Секретариат ООН провести в Киеве в ближайшее время консультации для определения оптимальных путей предоставления Украине соответствующей материально-технической помощи. П.ПОРОШЕНКО также отметил необходимость увеличения Секретариатом ООН суммы возмещения Украине за участие нашего миротворческого контингента в Миссии ООН в Либерии. С целью предметного решения этого вопроса договорились создать с Секретариатом ООН совместную рабочую группу.

ПАН Ги Мун согласился с приведенными П.ПОРОШЕНКО практическими аргументами и дал соответствующие поручения Секретариату ООН.

Министр иностранных дел также затронул перед Генсеком ООН вопрос недостаточной представленности Украины на руководящих должностях Секретариата ООН.

В завершение встречи П.ПОРОШЕНКО пригласил Генсека ООН посетить Украину, удобным случаем для чего могут стать ожидаемая в Киеве конференция по вопросам пиратства, а также запланированная на апрель 2011 года Международная конференция, посвященная 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. ПАН Ги Мун принял приглашение и передал самые теплые приветствия руководству Украинского государства.