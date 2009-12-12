Молдова настаивает на полном выводе российских войск из Приднестровья

Молдова продолжит настаивать на полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружения с территории страны в соответствии с принципами международного права и решениями саммита ОБСЕ в Стамбуле.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе молдавского парламента, такое заявление сделал и.о.президента Молдавии, председатель парламента Михай Гимпу на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам обороны по России, Украине и Евразии Селестой Уолландер.

М.Гимпу подчеркнул, что демократизация и демилитаризация приднестровского региона является непременным условием для окончательного разрешения конфликта на Днестре. Он поблагодарил США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии и высказался за повышение роли США и Европейского союза в качестве полноправных посредников на переговорах в формате 5+2 с участием РФ, Украины, ОБСЕ, ЕС, США, представителей Кишинева и Тирасполя.