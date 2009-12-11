Россия передала Германии копии документов по делу Демьянюка

Россия передала Германии копии документов по делу Ивана ДЕМЬЯНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представить МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«В рамках исполнения запроса об оказании международной правовой помощи, поступившего от Прокуратуры г. Мюнхен № 1 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, германским следственным органам были своевременно предоставлены копии архивных документов, процессуальных материалов, в том числе допросов свидетелей, которые имеют отношение к делу И.ДЕМЬЯНЮКА и могут быть использованы в рамках проводимого по нему процесса», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что взаимодействие с германской стороной по данному кругу вопросов может быть продолжено.

Дипломат сообщил, МИД РФ внимательно отслеживает ход процесса в Мюнхене, который с учетом предстоящего в 2010 году 65-летия Победы носит «знаковый» характер, особенно для России, «вынесшей на себе основную тяжесть борьбы с нацизмом и понесшей в ней наибольшие человеческие жертвы».

«Совершенные нацистами преступления против человечности не имеют срока давности. Это наша принципиальная позиция, да и ряда других государств. Это в полной мере относится и к выдвинутым против И.ДЕМЬЯНЮКА в Германии обвинениям в соучастии в качестве надзирателя нацистского концлагеря в массовом уничтожении заключенных», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он добавил, что в России позитивно оценивают намерение германского правосудия вернуться к рассмотрению данного резонансного дела.

«Рассчитываем на проведение судом Мюнхена тщательного и объективного расследования совершенных И.ДЕМЬЯНЮКОМ деяний, всестороннюю оценку всей полноты содержащихся в обвинительном заключении доказательств и вынесение по итогам юридически выверенного и справедливого приговора. Именно к такому подходу взывают память о миллионах жертв нацистских концлагерей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Мюнхене начинался судебный процесс по делу И.ДЕМЬЯНЮКА, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны.

Ожидается, что процесс завершится в мае 2010 года. За это время будут заслушаны показания 23 свидетелей. Одним из свидетелей стороны обвинения будет правительство Израиля.

И.ДЕМЬЯНЮКА обвиняют в причастности к гибели 27900 заключенных концлагеря «Собибор», в котором он работал охранником. В мае 2009 года он был выдан Германии властями США.

Обвиняемому 89 лет. В связи с плохим состоянием его здоровья судебные заседания будут продолжаться не более трех часов в день.

В 1988 году И.ДЕМЬЯНЮК был приговорен в Израиле к смертной казни за преступления против человечества, однако в 1993 году обвинения с него были сняты. Как выяснилось, его приняли за другого человека. Однако в ходе следствия израильские власти собрали иные доказательства добровольного сотрудничества И.ДЕМЬЯНЮКА с нацистами.

Сам И.ДЕМЬЯНЮК не согласен с выдвинутыми обвинениями. По его словам, с 1942 по 1945 годы он сам был заключенным концлагеря в качестве военнопленного.