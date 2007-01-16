Россия упростила процедуру трудоустройства иностранцев

В Российской Федерации вступили новые законы, которыми упрощается процедура выдачи разрешений на трудоустройство иностранных граждан, а также устанавливается запрет на осуществление некоторых видов трудовой деятельности.

Как сказано в разъяснении Министерства иностранных дел Украины, иностранный гражданин, который прибыл в Россию в порядке, не требующем получения визы, подает в орган миграционной службы заявление о выдаче ему разрешения на трудоустройство лично или через организацию, которая осуществляет в установленном порядке трудоустройство иностранных граждан, или через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации представителем этого иностранного гражданина.

Отказ органом миграционной службы в приеме заявления о выдаче разрешения на трудоустройство не допускается, за исключением невыполнения иностранным гражданином требований к вышеупомянутым документам.

Орган миграционной службы обязан не позже, чем через 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми и должным образом оформленными документами выдать иностранному гражданину разрешение на трудоустройство или сообщить об отказе в выдаче такого разрешения.

Отказ в выдаче разрешения на трудоустройство иностранный гражданин может обжаловать в Федеральной миграционной службе или в суде на протяжении 3 рабочих дней со дня получения им сообщения об отказе.

После получения разрешения на трудоустройство иностранный гражданин может самостоятельно осуществить поиск организации (работодателя) для трудоустройства. С организацией (работодателем) он обязан заключить трудовой или гражданско-правовой договор. В случае, если на протяжении 90 дней со дня въезда на территорию Российской Федерации иностранный гражданин не смог найти работу, он обязан выехать за пределы РФ.

Разрешение на трудоустройство может быть аннулировано органом миграционной службы в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”, а также на основании ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) в случае, если иностранный работник нарушил условия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (предоставление услуг).

Орган миграционной службы в 3-дневной срок сообщает иностранному гражданину о принятом решении, а также предупреждает его о необходимости выезда из Российской Федерации. Разрешение на трудоустройство изымается.

Кроме того, в 2007 году установлен запрет на использование труда иностранных работников в сфере розничной торговли алкогольными напитками и фармацевтическими товарами - с 1 января, в других случаях - с 1 апреля.