Уровень безработицы в еврозоне не изменился, а в ЕС-27 – вырос

В октябре 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность в еврозоне не изменился и составлял 9,8%, как и в сентябре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах Европейского Союза (ЕС-27) в октябре вырос до 9,3% против 9,2% в сентябре-2009.

В октябре 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (3,7%) и Австрии (4,7%).

Наивысший уровень безработицы в октябре-2009 наблюдался в Латвии (20,9%) и Испании (19,3%).

По данным Евростата, в целом в октябре не имели работы 15,567 млн. человек в еврозоне и 22,510 млн. – в ЕС-27.

В октябре 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,9%, в ЕС-27 – 7,3%.

К зоне евро с 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.