Российский олигарх остался в ”обезьяннике”

Лионская прокуратура надеется довести до суда дело совладельца «Норильского никеля» и «Интерроса» Михаила Прохорова. Если это удастся, в пятницу ему будут предъявлены обвинения. Пока же срок предварительного заключения олигарха продлен на двое суток.

В четверг прокурор Лиона Ксавье Ришо сообщил, что срок содержания под стражей 12 граждан России из 26 задержанных во вторник продлен еще на 48 часов. А в пятницу французская юстиция определится, будут ли им предъявлены обвинения.

Вместе с двумя своими коллегами и несколькими сотрудниками австрийской турфирмы, организовавшей отдых олигархов, за решеткой останется совладелец «Норильского никеля» и «Интерроса» Михаил Прохоров, сообщила французская газета Le Monde.

Решение французских властей явилось полной неожиданностью. Еще накануне тот же Ришо уверял, что «что вскоре вся группа будет выпущена» на свободу, напоминает Reuters. Теперь же Ришо заявил, что «срок содержания под стражей продлен до субботы, но решение о том, предстанут ли задержанные перед судом, будет принято уже в пятницу». Правда, даже если дойдет до суда, то туда попадут не все. «Большинству задержанных обвинения не должны быть предъявлены, но в отношении трех-четырех человек, которые находятся в центре этого дела, еще предстоит поразмыслить», – заявил на пресс-конференции Ришо. При этом он не уточнил, о ком именно из задержанных идет речь.

О характере возможных обвинений прокурор не сообщил, однако отметил, что полицейская операция основывалась на информации «о русских девушках, сопровождавших Прохорова», сообщает Reuters. «О молодых русских девушках», – уточнил Reuters глава следственной полиции Франции Мартин Монтей.

Таким образом, не исключено, что на первый план снова выходит версия о несовершеннолетних проститутках, сексуальными услугами которых пользовался российский олигарх, рассуждают французские СМИ.

Есть, впрочем, и другая версия. По французским законам ни предоставление, ни использование интимных услуг не является уголовно наказуемым деянием, если только речь не идет о несовершеннолетних. А вот сутенерство, или организация сети проституции, преследуется по закону. И есть все основания полагать, что именно эту версию отрабатывали на допросах Прохорова и остальных задержанных фигурантов дела французские следователи. Во всяком случае, отмечает французская газета L’Express, источники в прокуратуре признали, что «пока найти подтверждений сутенерства не удалось». Правда, следователям удалось вытянуть из Прохорова «признание, что он оплатил пребывание девушек в стране и сделал им подарки, но доказать остальное не удалось», констатирует Tageblatt. Подтвердил он следователям и что получает удовольствие от общения с молодыми девушками, но и только, с явным разочарованием пишет Le Monde.

Как оказалось, следствие вообще не может доказать, что нанятые олигархом девушки промышляли проституцией.

По словам источника газеты Tageblatt в магистратском суде, «сопровождавшие Прохорова молодые особы не были зарегистрированы ни как девушки по вызову, ни как проститутки».

Тем не менее правоохранительные органы Франции явно не оставили надежд всерьез зацепить российского миллиардера и его компаньонов по отдыху. Задержанных продолжают допрашивать лионские следователи. Именно им и предстоит в конечном итоге определить, в чем виновны «новые русские», подчеркивает издание Euronews.

Газета.ру