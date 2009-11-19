У России к украинским президентам только одно требование

Любой из кандидатов в президенты Украины встретит взаимопонимание Москвы, если будет проводить по отношению к РФ добрососедскую политику.

Об этом заявил сегодня российским журналистам министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ, передает «Эхо Москвы».

"У России есть предпочтение только одного рода - мы хотим, чтобы на Украине было руководство, которое было бы договороспособно и которое не видит в России несуществующую угрозу, не пытается постоянно все свои проблемы сваливать на нас. Любой из участников президентской гонки, который будет проводить по отношению к России дружественную, уважительную, добрососедскую политику, встретит взаимопонимание и такую же ответную реакцию", - заверил С.ЛАВРОВ.

"Хотим видеть Украину нашим добрым соседом, другом, союзником, страной, с которой мы на равноправной и уважительной основе будем решать все вопросы, - подчеркнул он. - Если основа будет равноправная и уважительная, если мы будем думать об интересах наших граждан, их чаяниях, то не вижу ни одного вопроса, пока еще не решенного в нашей повестке дня, который не поддавался бы согласованию и обоюдоприемлемому урегулированию".