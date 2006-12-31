Телефонный террорист ”отомстил” за смерть Хусейна

Самолет греческой авиакомпании Olympic Airways совершил в воскресенье экстренную посадку в Ирландии в связи с угрозой взрыва, сообщило Афинское агентство новостей.

Авиалайнер со 183 пассажирами и 12 членами экипажа совершал перелет из Нью-Йорка в Афины и был вынужден изменить курс после того, как неизвестный позвонил в офис компании и заявил, что на борту заложена бомба.

По сообщению афинской радиостанции "Скай", звонок поступил в афинский международный аэропорт "Элефтериос Венизелос". Звонивший говорил на ломаном английском с арабским акцентом и утверждал, что самолет заминирован в отместку за казнь экс-президента Саддама Хусейна.

Сразу же была созвана комиссия авиакомпании по кризисным ситуациям и комиссия по оценке угрозы, состоящая из представителей служб гражданской авиации Греции. Было принято решение посадить самолет, находившийся над Атлантическим океаном, в одном из промежуточных аэропортов.

Самолет благополучно приземлился в ирландском аэропорту Шеннон, где в связи с инцидентом были приняты повышенные меры безопасности. На борту в настоящее время ищут взрывное устройство, в то время как пассажиры ожидают в здании аэропорта.

РИА "Новости"