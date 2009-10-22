Затраты Пентагона на базы в Румынии и Болгарии составят $110 млн - СМИ

Расходы Пентагона на строительство своих баз в Румынии и Болгарии составят $110 млн, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкйо на источник в Минобороны США.

Cтроительные работы в Румынии, на которые было выделено $50 млн, должны быть завершены в следующие два месяца, в то время как болгарская база, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в 2011 или 2012 году. Согласно нынешним планам, в Румынии предполагается разместить 1,6 тыс. американских военнослужащих, в Болгарии - 2,5 тыс.

В обеих этих странах сейчас проходят совместные учения с участием 2 тыс. американских солдат. Они должны завершиться в конце текущего месяца.

Строительство баз в Румынии и Болгарии осуществляется в соответствии с программой передислокации американских войск за рубежом, о которой объявил в 2004 году бывший в то время президентом Джордж БУШ. В ее основе - сохранение в Европе по меньшей мере 55 тыс. военнослужащих США с переводом их, главным образом из Германии, на территорию новых союзников по НАТО из числа восточноевропейских стран. Пентагон утверждает, что ему нужны части передового базирования, находящиеся как можно ближе к ближневосточному региону.