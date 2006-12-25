Газпром согласился принять в оплату белорусские трубопроводы

Нежелание Беларуси покупать российский газ по рыночной цене безответственно и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

"Сегодня белорусская сторона снова заявила, что намерена покупать российский газ по цене, не выше установленной для Смоленской области", - сказал он, напомнив, что действующий контракт на поставку газа в Белоруссию истекает через шесть дней.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что Беларусь была последним государством, сохранившим низкие цены закупки российского газа в 2006 году. Стоимость газа для других республик бывшего СССР в рамках реализации стратегии Газпрома по обеспечению равного уровня доходности поставок газа на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья была приведена к рыночной (в некоторых случаях повышена в 2-3 раза).

"Однако Беларусь, единственная из республик бывшего Советского Союза, пытается сохранить для себя льготные цены на российский газ. Вместе с тем, цена, по которой Газпром продает газ Беларуси (46,68 долларов за тысячу кубометров), является не только дотационной, что неприемлемо для равноправного сотрудничества двух государств, но и уже убыточной для Газпрома, так как не покрывает затрат на добычу и транспортировку газа", - отметил он.

Накануне Газпром подписал контракты на поставку газа в Грузию в будущем году по экономически обоснованной цене - 235 долларов за тысячу кубометров.

"Таким образом, Беларуси были предоставлены наиболее комфортные условия переходного периода на рыночные цены на российский газ, основанные на общепринятой формуле цены, зависящей, в первую очередь, от конъюнктуры рынка. Более того, в ходе переговоров о поставках газа в 2007 году Газпром был готов рассматривать беспрецедентные варианты обеспечения платежей. В частности, Беларусь имела возможность частично расплатиться акциями Белтрансгаза", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Кроме того, он заявил, что Газпром согласен получать от Беларуси часть оплаты российского газа деньгами, часть - акциями Белтрансгаза. "Газпром готов получать часть стоимости газа деньгами, например, 80 долларов за тысячу кубометров в 2007 году, а остальную часть - акциями Белтрансгаза с тем, чтобы в конечном итоге у Газпрома было 50%", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря С.КУПРИЯНОВ заявил, что ОАО "Газпром" намерено продавать газ для Беларуси по цене около 200 долл. за 1 тыс. куб м. По его словам, компания намерена включить в эту цену стоимость акций "Белтрансгаза" - переговоры ведутся, но в "Газпроме" их успешность оценивают невысоко.