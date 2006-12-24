Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сломал ногу, катаясь на горных лыжах в США. Инцидент произошел накануне на горнолыжном курорте в штате Айдахо, где он отдыхал с семьей, передает Associated Press.

После врачебного осмотра было установлено, что у А.Шварценеггера сломано правое бедро. Ожидается, что известному актеру будет сделана операция, как только он вернется в Лос-Анджелес.

Напомним, что в январе с.г. А.Шварценеггер попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. А.Шварценеггер ехал на своем мотоцикле Harley Davidson, когда на дорогу неожиданно выехал автомобиль. Губернатор не сумел избежать столкновения и врезался в преградившую ему путь машину.

И хотя скорость мотоцикла была не очень большой, врачи наложили 15 швов на губу актера.

РБК.ру