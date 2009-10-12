Северная Корея провела пуск двух ракет малой дальности

Северная Корея сегодня произвела пуск двух ракет малой дальности.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По данным источника, ракеты были запущены с полигона на мысе Мусудан на восточном побережье страны.

Ранее правительство КНДР распространило предупреждение о прекращении судоходства в водах у восточного и западного побережья страны с 10 по 20 октября.

В начале июля Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности (около 500 километров) с пусковой площадки рядом с портом Вонсан на восточном побережье. Ракеты, по данным источников Ренхап в правительстве Южной Кореи, относятся к типу Scud и пролетели около 400-500 километров.