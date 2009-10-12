Командиром МКС впервые стал европейский астронавт

Новым командиром МКС с воскресенья впервые стал европейский астронавт, 48-летний Франк де Винн, сообщил РИА Новости представитель ЦУП.

До него командиром МКС был россиянин Геннадий Падалка, который в воскресенье вернулся на Землю вместе с другим членом экипажа 19-й экспедиции на МКС американцем Майклом Барраттом, а также космическим туристом основателем и владельцем Cirque du Soleil ("Цирк Солнца") и фонда One Drop ("Одна капля") Ги Лалиберте.

Представитель ЦУП отметил, что до этого командирами МКС были или российские космонавты, или американские астронавты. "Европейские астронавты никогда не были командирами МКС. Это будет впервые в истории. Правда, де Винн будет командиром недолго, до своего возвращения на Землю, которое запланировано на 1 декабря", - сказал собеседник агентства.

В подчинении европейского астронавта до 1 декабря будет находиться объединенный экипаж из шести человек. Кроме де Винна, на МКС будут работать российский космонавт Роман Романенко, канадец Роберт Тирск, американская астронавт Николь Скотт, которая ожидает отлета на Землю рейсом американского шаттла.

На станции также несут вахту россиянин Максим Сураев и американец Джеффри Уильямс, прибывшие на МКС в начале октября текущего года. После 1 декабря, когда де Винн покинет станцию, новым командиром МКС станет Уильямс.